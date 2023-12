PSG acerta as contrações de Beraldo e Moscardo, jovens promessas de São Paulo e Corinthians

A- A+

Pensando no futuro, o Paris Saint-Germain acertou nesta quinta-feira (28), as contratações de Beraldo, zagueiro revelado no São Paulo, e Gabriel Moscardo, volante formado no Corinthians. Segundo informações de Fabrizio Romano, jornalista italiano, os atletas já estão a caminho da capital francesa para acertarem as transferências.

Moscardo

Meiocampista de apenas 18 anos, Gabriel Moscardo ganhou as primeiras oportunidades no time principal nesta temporada com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Em 2023, Moscardo disputou desde a Copa São Paulo de futebol de base até as principais competições com o elenco principal do Alvinegro paulista. O acerto com a equipe francesa gira em torno dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,5 milhões). O acordo também prevê um adicional de mais dois milhões de euros (R$ 10,6 milhões), caso objetivos sejam alcançados.

Beraldo

Comprando 60% dos direitos da Beraldo, zagueiro de 20 anos, o PSG pagou os mesmos 20 milhões de euros - que desembolsará para ter Moscardo - para ter o defensor do Tricolor do Morumbi. O restante do percentual está dividido entre o XV de Piracicaba e o próprio atleta. Entre os profissionais desde 2022, o jogador obteve destaque durante a última temporada, sendo um dos principais nomes da conquista da Copa do Brasil pelo Tricolor.

Veja também

LUTO Morre ex-jogador francês François Bracci, lenda do Olympique de Marselha