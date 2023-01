Paris Saint-Germain não descarta saída de Keylor Navas

A- A+

O Paris Saint-Germain está disposto a conversar com seu goleiro costa-riquenho Keylor Navas se ele quiser deixar o clube, mas nenhuma decisão foi tomada, explicou o técnico Christophe Galtier nesta sexta-feira (27).

"O Keylor é um grande competidor, exemplar no trabalho desde o início da temporada, foi escolhido para ser o goleiro da Copa da França, tenho total confiança nele. Mas é preciso ver o que ele sente e sei que a direção esportiva está acompanhando. Pela boa pessoa que Keylor é e por sua carreira, devemos respeitá-lo, ouvi-lo, embora hoje nenhuma decisão tenha sido tomada sobre seu futuro", garantiu Galtier em uma mesa-redonda antes da recepção ao Reims na 20ª rodada da Ligue 1.

Reserva do italiano Gianluigi Donnarumma no campeonato francês e na Liga dos Campeões, o goleiro costarriquenho teria aceitado assinar com o Nottingham Forest, publicou o L'Equipe.

Questionado várias vezes sobre a atuação do PSG no mercado de transferências, Galtier não se pronunciou sobre o jogador do Lyon, Rayan Cherki. Ele apenas insistiu que o PSG "quer compensar a saída na direita do ataque", em referência a Pablo Sarabia, que foi contratado pelo Wolverhampton.

Quanto ao zagueiro eslovaco da Inter de Milão, Milan Skriniar, ele disse que não cogitou contratar jogadores de defesa.

