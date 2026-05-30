Paris Saint-Germain x Arsenal: confira escalações e onde assistir final da Liga dos Campeões
Franceses e ingleses brigam pelo título continental às vésperas do início da Copa do Mundo
Os defensores Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, em breve, estarão formando a dupla de zaga da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Mas, neste sábado, eles deixarão a parceria de lado e vestirão camisas diferentes. Afinal, os clubes que representam disputarão a decisão da Liga dos Campeões da Europa, na Puskás Aréna, na Hungria. Vai ter brasileiro chegando às vésperas do Mundial celebrando a conquista continental, enquanto outro vai querer compensar a frustração com outra taça, a da maior competição de seleções do planeta.
Histórico
PSG e Arsenal já se enfrentaram sete vezes, com números equilibrados. São duas vitórias para cada lado e três empates. Os dois mais recentes foram pelas semifinais da edição 2024/2025 da Liga.
Na ida, na Inglaterra, o PSG ganhou por 1x0, com gol de Dembélé. Na volta, na França, os donos da casa ratificaram a classificação para a decisão ao derrotarem o Arsenal por 2x1. Hakimi e Fabián Ruiz balançaram as redes para os franceses, enquanto Saka marcou para os ingleses.
Atual campeão, com uma goleada por 5x0 diante da Internazionale na edição passada, o PSG busca o bicampeonato. Nas semifinais, o time francês eliminou o Bayern de Munique. Já o Arsenal tenta levantar a taça da Liga pela primeira vez. Os ingleses desclassificaram o Atlético de Madrid na etapa anterior.
Recuperados de lesão, o lateral-direito Hakimi e o atacante Dembélé voltaram aos treinos e foram relacionados para o confronto. O defensor, porém, deve começar no banco de reservas, enquanto o atacante deve formar o trio ofensivo ao lado de Kvaratskhelia e Doué.
No Arsenal, o técnico Mikel Arteta não terá o zagueiro Ben White. Gabriel Magalhães e Saliba formarão a defesa. Recuperando-se de problema muscular, o lateral-direito Timber deve começar no banco, com Mosquera ocupando o setor.
Prováveis escalações:
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice e Lewis-Skelly; Eze, Saka e Trossard; Havertz.
Onde assistir: SBT (TV aberta), do TNT (TV fechada) e do HBO MAX (streaming).