Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: confira escalações e onde assistir

Paris Saint-Germain-FRA e Bayern de Munique-ALE já se encontraram diversas vezes na história. Todos pela Liga dos Campeões da Europa. Com direito à final disputada em 2020, vencida pelos alemães. Agora, farão um encontro em um torneio inédito, o da Copa do Mundo de Clubes. Válido pelas quartas de final, a partir das 13h, em Atlanta, nos Estados Unidos. Um velho embate que agora ultrapassa as linhas continentais.

Preparação

O técnico do Bayern, Vincent Kompany, deve ter força máxima diante do PSG. O atacante Coman, que deixou o jogo passado diante do Flamengo, nas oitavas de final, com dores na perna, treinou normalmente e fica à disposição.

Apesar de o Paris Saint-Germain ser o atual campeão da Liga dos Campeões e vir embalado, o Bayern mostra enorme confiança em avançar às semifinais do Mundial e tem, a seu favor, o retrospecto recente.

Nos últimos quatro jogos, os bávaros venceram todos e não levaram gols. Em novembro, ainda na fase de classificação da Liga, as equipes se enfrentaram na Allianz Arena e o time alemão venceu por 1x0.

"Vai ser mais um jogo difícil contra o PSG, mas já jogamos contra eles nesta temporada e saímos vitoriosos. Temos de tentar levar a energia e o bom sentimento para esta partida", ressaltou o artilheiro Harry Kane. "Sabemos que vai ser difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível", completou.

No lado do PSG, a confiança está em trazer o bom futebol da Liga dos Campeões, que rendeu o título para os franceses, para o Mundial. Os comandados de Luis Enrique podem ter a presença de Dembelé entre os titulares.

"Será um compromisso inevitavelmente difícil neste nível da competição e teremos de nos preparar bem para a partida. Mas temos tempo necessário", avaliou Luís Enrique.

"Será uma grande partida, boa de se jogar e esperamos fazer o melhor possível", completou o volante João Neves, ciente que deve novamente ter espaços para aparecer de surpresa pelo fato de os alemães jogarem com quatro peças ofensivas.

Clima

Uma notícia animadora tanto para o PSG quanto para o Bayern é que a Mercedes-Benz Arena, palco do jogo, tem teto retrátil e sistema de ar-condicionado. A Fifa informou que a temperatura dentro do estádio será colocada a 22°C, diferente dos 32ºC que são esperados em Atlanta.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic (Upamecano) e Raphaël Guerreiro; Kimmich, Goretzka e Musiala; Olise, Coman e Harry Kane. Técnico: Kompany.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembelé (Gonçalo Ramos) Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: Globo (Tv aberta), Sportv (Tv fechada), Globoplay (Streaming), Cazétv (Youtube, Prime Vídeo e Disney+) e DAZN (Streaming).

