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futebol Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: confira escalações e onde assistir ao jogo Confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões será nesta terça-feira (28), na França

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estão prestes a se encontrar pela terceira vez na temporada. Nos dois jogos passados, uma vitória para cada lado. Os alemães levaram a melhor nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. Os franceses deram o troco meses depois, na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Os próximos dois duelos, válidos pela semifinal da maior competição do Velho Continente, vão definir quem será o finalista da edição 2025/2026. A ida será nesta terça-feira (28), no Parque dos Príncipes.

Preparação

Recuperado de uma inflamação no calcanhar direito, o volante Vitinha pode retornar ao time titular do Paris Saint-Germain. Os franceses eliminaram dois gigantes da Inglaterra, Chelsea e Liverpool, nas oitavas e quartas de final, respectivamente, e agora querem repetir o feito perante o Bayern.

“Se você olhar para as estatísticas de ataque e defesa, (PSG e Bayern) são as duas melhores equipes da Europa, embora o Arsenal também tenha feito um ótimo trabalho. Em termos de consistência, o Bayern pode estar um pouco à nossa frente, porque perdeu apenas duas partidas. Mas se estivermos falando do que mostramos em campo, somos superiores. Não há equipe melhor do que nós. Depois de não termos ficado entre os oito primeiros na fase de grupos, eu já disse que não havia equipe melhor do que nós”, disse o técnico do PSG, Luis Enrique.

No lado do Bayern, a equipe comandada por Vincent Kompany já faturou o Campeonato Alemão de forma antecipada e agora sonha em fazer a dobradinha com a Liga dos Campeões. O clube tem o vice-artilheiro do torneio, Harry Kane, com 12 gols, e uma das atuais sensações do futebol europeu, o francês Olise. Na fase anterior do torneio, os bávaros desclassificaram o Real Madrid.

O jogo da volta da semifinal entre PSG e Bayern será dia 6 de maio, na Arena de Munique. Os outros duelos da fase são entre Atlético de Madrid e Arsenal. O primeiro confronto será quarta (29), às 16h, no Metropolitano de Madrid. A volta acontece no dia 5 de maio, na Inglaterra.

Prováveis escalações para PSG x Bayern:

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Mayulu (Beraldo), João Neves e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.

Bayern de Munique

Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

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