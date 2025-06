Paris Saint-Germain x Inter Miami: confira escalações, horário e onde assistir

A- A+

Um dos confrontos de maior desequilíbrio das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes será disputado neste domingo (29). Às 13h, um dos favoritos ao título do torneio, o Paris Saint-Germain-FRA, enfrenta a grande surpresa da fase de grupos, o Inter Miami-EUA, em Atlanta. Será o reencontro dos franceses com Messi, que defendeu a equipe antes de atuar no futebol dos Estados Unidos.

O Inter Miami surpreendeu ao terminar em segundo no Grupo A, ficando à frente do Porto. Já o PSG, líder do B, estreou empolgando com a goleada por 4x0 contra o Atlético de Madrid-ESP, mas ficou aquém do esperado perante o Botafogo e fez o básico para superar Seattle Sounders-EUA.

Ainda assim, os atuais vencedores da Liga dos Campeões chegam com amplo favoritismo diante dos anfitriões. Quem passar deste duelo vai pegar nas quartas de final o ganhador de Bayern de Munique-ALE e Flamengo, que jogam mais tarde, às 17h, em Miami.

Provável escalação do Paris Saint-Germain:Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Vitinha; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Mayulu/Dembele) e Doué. Técnico: Luis Enrique.

Provável escalação do Inter Miami: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón e Allen; Busquets, Redondo, Segovia e Allende; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), DAZN e Globoplay (streamings)

