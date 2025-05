A- A+

Parkour Parque da Jaqueira recebe vivência de parkour com aulas gratuitas Atividade é aberta ao público a partir dos 7 anos e utiliza elementos do próprio parque como parte do circuito de treino

No próximo sábado (31), o Parque da Jaqueira será palco de mais uma vivência de parkour promovida pelo grupo @parkour_recife. Gratuita e aberta ao público a partir dos 7 anos de idade, a atividade propõe a ocupação criativa do espaço urbano, utilizando estruturas do próprio parque como parte do circuito de treino.

A programação começa às 15h, com um treino guiado voltado para iniciantes, que inclui aquecimento, noções básicas de técnica e primeiros movimentos. Em seguida, das 16h às 17h, o grupo realiza um treino livre, aberto a praticantes que já possuem alguma familiaridade com o parkour e desejam aprimorar suas habilidades de forma colaborativa.

O ponto de encontro será na área conhecida como área de reabilitação, próxima à pista de patinação do parque. Não é necessário fazer inscrição prévia, mas os organizadores recomendam o uso de roupas leves, calçados apropriados e que cada participante leve sua garrafa de água.

A iniciativa integra uma série de ações do grupo @parkour_recife em diferentes parques da cidade. Na última semana, o projeto passou pelo Parque Santana, na Zona Norte do Recife, onde reuniu dezenas de participantes em uma tarde de aprendizado, superação e estímulo à prática coletiva do movimento.

Serviço:

Local: Próximo à pista de patinação do Parque da Jaqueira.

Sábado, 1º de junho.

15h às 16h – Treino guiado para iniciantes.

16h às 17h – Treino livre.

A partir dos 7 anos.

Atividade gratuita.

