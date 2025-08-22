A- A+

Saúde Parque Dona Lindu recebe fim de semana da saúde com atividades gratuitas Programação de três dias reúne esporte, prevenção e bem-estar para toda a família

O Parque Dona Lindu será palco de um fim de semana inteiro dedicado à saúde e ao bem-estar. Entre os dias 23 e 25 de agosto, a programação gratuita inclui corrida, yoga, avaliações médicas, práticas esportivas e momentos de relaxamento, convidando a população a cuidar da qualidade de vida de forma leve e acessível.

Esportes e bem-estar

As atividades começam no sábado (23), a partir das 7h, com o Encontro VIP, promovido pela academia VIP Fitness. A manhã será marcada por um café da manhã saudável, corrida, treino funcional, pilates, step, massagens relaxantes e até banheira de gelo. O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

Saúde vascular

Ainda no sábado, às 15h, a Sociedade Pernambucana de Cirurgia Vascular realiza a campanha “Agosto Azul e Vermelho”, com serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia e avaliações médicas. O público também terá acesso a orientações sobre saúde vascular, sessões de drenagem linfática e coffee break.

Corrida

No domingo (24), às 5h30, acontece o MovnRun Conecta, corrida de 5 km com pelotões e desafio de velocidade. A competição contempla categorias que vão do público infantil, como o Mini Raio (até 6 anos), até o adulto masculino e feminino. Haverá medalhas, registros fotográficos e premiações para os participantes. As inscrições podem ser feitas no local até às 7h.

Encerramento

A programação se encerra na segunda-feira (25), às 19h30, com o MovíYoga, conduzido pela professora Ceci Beltrão na Galeria Janete. A atividade propõe um momento de relaxamento, equilíbrio e conexão em meio ao ambiente do Parque Dona Lindu.

Com informações da assessoria

