Atividades Parque e Centro Esportivo Santos Dumont retoma atividades nesta segunda-feira (9) Ao todo, são 23 modalidades oferecidas no equipamento do Governo do Estado

As atividades do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, serão retomadas nesta segunda-feira (9), após o período de recesso. As matrículas dos alunos veteranos foram realizadas ao longo do mês de janeiro. Cerca de três mil vagas foram oferecidas.

De forma gratuita, o Santos Dumont oferta 23 modalidades entre esportes coletivos, danças e ginásticas, lutas, práticas integrativas, esportes individuais e modalidades aquáticas, contemplando públicos de diferentes faixas etárias e perfis.

“O Parque Esportivo Santos Dumont se consolida, cada vez mais, como o maior complexo de esportes e lazer do estado. São mais de 12 áreas, atendendo um público de mais de sete mil pessoas por mês de forma completamente gratuita. É dessa forma que a política pública alcança a todos, sem deixar ninguém para trás, oferecendo espaços seguros com profissionais qualificados para atender o povo pernambucano”, destaca Marcos Nunes, secretário executivo de esportes da SEE.

Para a modalidade de natação, o processo de inscrição tem uma etapa prévia de teste de nivelamento. As matrículas para os novos alunos acontecem de forma online e presencialmente na secretaria do parque.

Para a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar (somente para crianças e adolescentes em idade escolar), parecer dermatológico (apenas para as modalidades de natação e hidroginástica), parecer cardiológico (para todas as pessoas a partir de 60 anos e para pessoas com Síndrome de Down) e laudo médico (para todas as pessoas neurodivergentes).

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (81) 984360449.

