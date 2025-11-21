Sáb, 22 de Novembro

BMX

Parque Santana recebe final do Campeonato Pernambucano de BMX neste domingo (23)

Evento marca a entrega da pista requalificada, cujo novo traçado foi projetado por Leonardo Matiolli, referência nacional na construção de pistas da modalidade

Campeonato de BMX ocorre neste domingo no Parque Santana Campeonato de BMX ocorre neste domingo no Parque Santana  - Foto: Ana Carvalho/Viva

O Parque Santana, localizado na Zona Norte do Recife, será palco, neste domingo (23), da final do Campeonato Pernambucano de BMX, reunindo atletas de vários estados do Nordeste e consolidando o equipamento como ponto de encontro das principais competições regionais da modalidade.

A etapa decisiva promete movimentar o calendário esportivo e atrair a comunidade do bicicross em torno de um dos eventos mais aguardados do ano.

A final também marcará a entrega da pista requalificada, que recebeu melhorias estruturais e ajustes técnicos para garantir mais fluidez, segurança e desafios adequados a diferentes níveis de habilidade.

O novo traçado amplia as possibilidades de treino e reforça o Parque Santana como espaço de desenvolvimento esportivo.

A entrega, realizada pela Viva Parques, concessionária responsável pela gestão do Parque Santana, contou com o apoio técnico da Federação Pernambucana de Bicicross (FPEBMX) e da Federação Pernambucana de Ciclismo (FPC-PE), que participaram das discussões e acompanharam o desenvolvimento de cada etapa do projeto.

De acordo com o presidente da FPEBMX, Vandré Vital, a entrega de uma pista remodelada representa um avanço enorme para a prática do esporte no estado. 

"O novo traçado, com obstáculos mais largos, mais longos e mais seguros, eleva o nível técnico e amplia as possibilidades de treino", disse.

Referência técnica
A requalificação foi projetada por Leonardo Matiolli, referência nacional na construção de estruturas para modalidades como BMX, Downhill, Dirt Jump e Pump Track.

Reconhecido pela experiência técnica e por projetos realizados em diferentes estados, incluindo a pista da Bahia, Matiolli assinou a remodelação completa do percurso.

O incentivo ao esporte pela Viva no Parque Santana inclui a escolinha de BMX, com aulas regulares e gratuitas para crianças e jovens, sob orientação do instrutor Gilmar Batista dos Santos.

O projeto recebeu bicicletas e equipamentos de segurança, ampliando o acesso ao esporte e estimulando a formação de novos talentos.

Com informações de assessoria 

