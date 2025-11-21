Parque Santana recebe final do Campeonato Pernambucano de BMX neste domingo (23)
Evento marca a entrega da pista requalificada, cujo novo traçado foi projetado por Leonardo Matiolli, referência nacional na construção de pistas da modalidade
O Parque Santana, localizado na Zona Norte do Recife, será palco, neste domingo (23), da final do Campeonato Pernambucano de BMX, reunindo atletas de vários estados do Nordeste e consolidando o equipamento como ponto de encontro das principais competições regionais da modalidade.
A etapa decisiva promete movimentar o calendário esportivo e atrair a comunidade do bicicross em torno de um dos eventos mais aguardados do ano.
A final também marcará a entrega da pista requalificada, que recebeu melhorias estruturais e ajustes técnicos para garantir mais fluidez, segurança e desafios adequados a diferentes níveis de habilidade.
O novo traçado amplia as possibilidades de treino e reforça o Parque Santana como espaço de desenvolvimento esportivo.
A entrega, realizada pela Viva Parques, concessionária responsável pela gestão do Parque Santana, contou com o apoio técnico da Federação Pernambucana de Bicicross (FPEBMX) e da Federação Pernambucana de Ciclismo (FPC-PE), que participaram das discussões e acompanharam o desenvolvimento de cada etapa do projeto.
De acordo com o presidente da FPEBMX, Vandré Vital, a entrega de uma pista remodelada representa um avanço enorme para a prática do esporte no estado.
"O novo traçado, com obstáculos mais largos, mais longos e mais seguros, eleva o nível técnico e amplia as possibilidades de treino", disse.
Referência técnica
A requalificação foi projetada por Leonardo Matiolli, referência nacional na construção de estruturas para modalidades como BMX, Downhill, Dirt Jump e Pump Track.
Reconhecido pela experiência técnica e por projetos realizados em diferentes estados, incluindo a pista da Bahia, Matiolli assinou a remodelação completa do percurso.
O incentivo ao esporte pela Viva no Parque Santana inclui a escolinha de BMX, com aulas regulares e gratuitas para crianças e jovens, sob orientação do instrutor Gilmar Batista dos Santos.
O projeto recebeu bicicletas e equipamentos de segurança, ampliando o acesso ao esporte e estimulando a formação de novos talentos.
