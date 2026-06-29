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Ex-Treinador Parreira apresenta melhora evolutiva após passar por cirurgia, mas segue em UTI, segundo hospital Ex-treinador está internado desde o último dia 16

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• Após passar por cirurgia, Parreira apresenta quadro "estável"

• Parreira, internado com inflamação pulmonar, tem complicações e será submetido a cirurgia

Internado desde o último dia 16, o ex-treinador Carlos Alberto Parreira apresenta melhora evolutiva após passar por cirurgia no último sábado. A informação é da assessoria do Hospital Samaritano Barra, em boletim divulgado à imprensa.

O ícone do futebol brasileiro passou por um procedimento para cauterização de sangramento nasal. Segundo o hospital, Parreira encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos. Não há previsão de alta da unidade de tratamento intensivo (UTI).

Campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, Parreira está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna.

Veja último boletim médico do hospital, divulgado no domingo:

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira, internado desde 16 de junho em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar, foi submetido ontem (27) a um procedimento para cauterização de sangramento nasal, com sucesso. No momento, o paciente encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta da UTI.

Batalha contra o câncer

Parreira convive há anos com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável por parte importante da defesa imunológica do organismo. A doença foi revelada publicamente pelo treinador em 2022 e desde então ele passou por diferentes etapas de tratamento.

O linfoma de Hodgkin ocorre quando células do sistema imunológico sofrem alterações e passam a se multiplicar de forma descontrolada, podendo atingir diferentes regiões do corpo. O câncer costuma surgir inicialmente em linfonodos do pescoço ou do tórax e, sem tratamento adequado, pode se espalhar para outros órgãos.

Um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro, Parreira conquistou a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos mundiais da seleção brasileira. Ao longo da carreira, participou de seis Copas do Mundo como treinador e integrou comissões técnicas em outras edições do torneio.

Além da seleção brasileira, comandou equipes e seleções em diversos países, tornando-se um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial. Sua trajetória inclui passagens por Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul e clubes brasileiros.

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