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ESTADO DE SAÚDE Parreira está intubado, estável, mas situação "não é das melhores", diz site Ex-técnico da seleção brasileira enfrenta complicações pulmonares durante internação no Rio de Janeiro; estado de saúde preocupa amigos e familiares

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, campeão mundial em 1994, está internado no Rio de Janeiro após apresentar complicações de saúde e precisou ser intubado. Apesar de estar estável, o quadro inspira cuidados. As informações foram passadas pelo ex-jogador Zinho, em entrevista ao site Bahia Notícias.

O tetracampeão do mundo sob o comando de Parreira está em contato com a família do ex-técnico.

"Estou orando muito pela vida do meu amigo, meu irmão, meu pai, que é o Parreira. Para a sua recuperação. A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é neste sentido. Falei com a Vanessa, que é filha dele, ela falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão, ele tá internado, teve que ser intubado. Está estável, mas intubado. É esperar a evolução, os médicos estão dando total atenção, claro, e agora cabe a gente orar pelo Parreira", disse Zinho.

O Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, confirmou a internação nesta quarta-feira (17). Ele apresentou complicações de saúde relacionadas ao seu estado clínico. O ex-treinador enfrenta problemas de saúde nos últimos anos.

Ele realiza tratamento contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, um conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

Considerado um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Parreira comandou a seleção na conquista do tetracampeonato mundial, nos Estados Unidos, em 1994. Ao longo da carreira, também dirigiu seleções como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul, tornando-se um dos técnicos com mais participações em Copas do Mundo.

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