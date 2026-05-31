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COPA DO MUNDO 2026 Parte da delegação argentina viaja para os EUA em busca do tetra Ao todo, 18 dos 26 jogadores convocados embarcaram no voo; equipe inicia treinamentos nesta segunda-feira, 1º de junho

Parte da delegação da seleção argentina decolou na madrugada deste domingo (31) de Buenos Aires rumo aos Estados Unidos, para defender seu título na Copa do Mundo da América do Norte de 2026, conforme anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) em seu site.

Ao todo, 18 dos 26 jogadores convocados viajaram neste voo, liderados pelo treinador campeão mundial Lionel Scaloni e sua comissão técnica, com destino a Kansas City, onde a equipe tem o início dos treinamentos programado para a segunda-feira, 1º de junho.



A chegada está prevista para as 11h, no horário local de Kansas (13h de Brasília), de acordo com o cronograma planejado pela Fifa.





Os jogadores que viajaram com Scaloni foram Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios e Thiago Almada, conforme informou a AFA neste domingo.

O restante do elenco -incluindo Lionel Messi e o goleiro do Aston Villa, campeão da Liga Europa, Emiliano 'Dibu' Martínez — chegará de forma independente e se juntará aos treinamentos ao longo dos próximos dias.

Eles também farão os ajustes finais em sua preparação para os dois amistosos que a 'Albiceleste' tem agendados: no dia 6 de junho, contra Honduras, no Texas; e em 9 de junho, contra a Islândia, no Alabama.

A Argentina (campeão mundial em 1978, 1986 e 2022) fará sua estreia na Copa do Mundo em 16 de junho, contra a Argélia, no Kansas City Stadium, pelo Grupo J, que também conta com a Áustria e a Jordânia.

No âmbito institucional, o presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, também se juntará à delegação nos Estados Unidos, após obter autorização judicial relacionada a um processo que envolve o suposto desvio de contribuições previdenciárias e verbas da seguridade social da entidade.

Tapia teve de pagar uma fiança no valor de 30 milhões de pesos (cerca de R$ 106 mil na cotação atual).

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