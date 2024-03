A- A+

Sport Partes chegam a acordo, e Sport anuncia saída de Sabino Vínculo do defensor com o clube pernambucano iria até abril

O Sport anunciou, na noite desta segunda-feira (4), a saída do zagueiro Sabino. De acordo com o Leão, as duas partes chegaram a um acordo para antecipação do fim do vínculo do defensor com o clube, que se encerraria em abril.

O Sport comunica a saída do zagueiro Sabino. O Clube e atleta definiram em comum acordo pela antecipação do término do vínculo.



O Sport agradece Sabino pelo empenho e dedicação durante as quase três temporadas no Leão. Foram 147 partidas e o título Pernambucano de 2023! ‍ pic.twitter.com/1ZvNOsuo34 — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 5, 2024

Através das redes sociais, "O Sport agradece Sabino pelo empenho e dedicação durante as quase três temporadas pelo Leão". Ao todo, o zagueiro entrou em campo 147 vezes com a camisa rubro-negra e contribuiu com sete gols. Além disso, Sabino conquistou o título Pernambucano de 2023 pelo clube.

Durante sua passagem pelo Sport, Sabino foi titular da zaga rubro-negra ao lado de Rafael Thyere. Em outubro do ano passado, porém, o camisa 35 sofreu uma fissura no pé esquerdo diante da Chapecoense, pela Série B, e perdeu o resto da temporada.

Em dezembro, o jogador passou por cirurgia no local e desde então vem se recuperando. Em janeiro, inclusive, em entrevista para detalhar a situação dos jogadores entregues ao departamento médico, o médico do Sport, André Gomes, salientou que o defensor não tinha "prazo para retornar".

