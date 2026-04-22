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Copa do Mundo Participação do Irã na Copa do Mundo depende de decisão do governo, diz ministro do Esporte do país Seleção asiática, que está no Grupo G, enfrentará Bélgica, Nova Zelândia e Egito nos Estados Unidos

Em meio a um acordo de cessar-fogo e uma indefinição no conflito com os Estados Unidos, a participação da seleção do Irã na Copa do Mundo ainda não está completamente confirmada. Apesar da classificação, a segurança dos jogadores, que vão disputar as três partidas da fase de grupos justamente no país norte-americano, foi tema de uma declaração do ministro do Esporte iraniano, Ahmad Donyamali, em entrevista à agência Tasnim. Segundo Donyamali, a seleção só participará do Mundial caso a segurança dos atletas seja assegurada e sob uma aprovação do governo.

"Se a segurança dos jogadores da seleção nacional nos Estados Unidos for garantida, viajaremos para a Copa do Mundo", disse o ministro à agência Iraniana. Donyamali acrescentou que a decisão será tomada pelo governo e pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Além disso, o ministro também salientou que a seleção precisará estar "preparada" caso vá para a competição.

Para garantir a segurança, a Federação de Futebol do Irã (FFIRI) solicitou à Fifa, no mês passado, a transferência de seus jogos para fora dos Estados Unidos. A entidade máxima do futebol, no entanto, afirmou que todas as partidas da Copa do Mundo seguirão conforme o planejado, descartando a possibilidade do México sediar os duelos da seleção iraniana. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, em entrevista coletiva, disse que dificuldades logísticas impediriam as mudanças.

Na última quarta-feira (15), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse estar "confiante" de que o Irã jogaria a Copa do Mundo, apesar de comentários de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos disse que “não seria apropriado” que a seleção do Irã participasse do torneio.

O Irã estreia contra a Nova Zelândia, em 15 de junho, e depois enfrenta a Bélgica no dia 21. As duas partidas serão realizadas em Los Angeles. Em 26 de junho, a equipe jogará contra o Egito, em Seattle. Caso avance à fase eliminatória, não existiriam partidas nem no Canadá nem no México (todas seriam realizados nos Estados Unidos).

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