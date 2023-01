Participantes, transmissões e cotas: confira como será a Copa do Nordeste 2023

A- A+

A maior competição regional do Brasil está de volta. A Copa do Nordeste 2023 começa neste fim de semana. Esta edição contará com o maior número de campeões da história, além de um acréscimo nas cotas de participação, com receita superior a R$ 45 milhões. Confira quem são os participantes, formato de disputa e onde assistir ao torneio.



Ao todo, a Copa do Nordeste tem 16 clubes, divididos em dois grupos de oito. No A, estão Atlético de Alagoinhas/BA, CRB/AL, Ferroviário/CE, Fluminense/PI, Fortaleza/CE, Sampaio Corrêa/MA, Sport e Vitória/BA. O B é formado por ABC/RN, Bahia, CSA/AL, Campinense/PB, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Sergipe.



Os times de um grupo enfrentarão os do outro, totalizando oito rodadas. Os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final, etapa em jogo único, assim como as semifinais. A decisão, por sua vez, acontecerá em ida e volta. O campeão vai faturar, somando todas as premiações de classificações ao longo do torneio, mais de R$ 6 milhões.





Oito campeões na disputa



A edição 2023 é a que terá o maior número de campeões na fase de grupos. Oito dos nove que já levantaram o caneco estão na competição, com exceção do América/RN. São eles: Bahia, Campinense, Ceará, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Sport e Vitória.



Transmissões



A Copa do Nordeste terá transmissão integral no pay-per-view do canal "Nosso Futebol Copa do Nordeste". Além disso, haverá exibição em TV aberta pelo SBT, além do canal fechado ESPN, do Grupo Disney (contando ainda com a plataforma do Star+ no streaming).



"Teremos a presença de clubes tradicionais e esperamos entregar uma grande competição. Tomara que seja recorde de gols, de público

e de audiência", afirmou Constantino Júnior, presidente em exercício da Liga do Nordeste, após a renúncia do então mandatário, Alexi Portela.

