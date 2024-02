A- A+

FUTEBOL Partida da 5º divisão na Inglaterra termina com invasão, agressão e árbitro atingido por sinali Jogo entre Barnet e Wealdstone teve gol de empate no finalzinho, que deu início a cenas de caos no estádio

Uma partida da National League, a quinta divisão do Campeonato Inglês, entre Barnet e Wealdstone neste sábado terminou com cenas de caos e violência que repercutiram na internet. No domingo, o Conselho de Administração do Wealdstone se pronunciou contra o ocorrido.

O Barnet saiu à frente no placar com um gol de Callum Stead, aos 14 minutos de jogo. Nos instantes finais da partida, os Stones empataram com um gol de Corie Andrews aos dez minutos de acréscimo do segundo tempo. O jogo foi realizada no The Hive Stadium, estádio do Barnet, localizado em Edgware, cidade ao norte de Londres.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver, após o gol de empate, o árbitro do jogo sendo atingido por um sinalizador laranja no ombro. Logo em seguida, um torcedor invade o campo e, ao ser contido por um segurança, agride o profissional caído no gramado. Então, a confusão é atenuada por jogadores da equipe visitante.

Em comunicado, o Conselho de Administração do Wealdstone afirmou que "condena inequivocamente as ações do indivíduo que invadiu o campo e agrediu um comissário de jogo" e que "tal comportamento é totalmente inaceitável" e vai contra os valores defendidos pelo clube.

"Estamos empenhados em garantir a segurança de todos os participantes, espectadores e assistentes nos nossos jogos, e é por isso que trabalharemos em estreita colaboração com o Barnet Football Club e a Polícia Metropolitana para identificar e tomar as medidas adequadas contra quaisquer adeptos que tenham entrado no campo e estejam diretamente envolvidos neste incidente. Todos os culpados identificados enfrentarão todas as consequências das suas ações", destacou.

O clube ainda pediu desculpas ao segurança agredido e lamentou que o episódio de violência "tenha ofuscado aquele que foi um momento de celebração" para a equipe.

Veja também

Futebol Sport anuncia saída do executivo Jorge Andrade