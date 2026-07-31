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LUTO Partida de despedida de Franco Baresi reuniu Romário, Zico e Careca em festa com goleada do Milan Ídolo do Milan morreu aos 66 anos nesta sexta-feira; em 1997, encerrou a carreira em um jogo festivo com grandes estrelas do futebol mundial

A morte de Franco Baresi, aos 66 anos, nesta sexta-feira, fez o mundo do futebol recordar um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: a partida de despedida realizada no estádio San Siro, em 28 de outubro de 1997.



Na ocasião, o histórico capitão do Milan foi homenageado diante de um estádio lotado e cercado por alguns dos maiores jogadores da época, entre eles os brasileiros Romário, Zico e Careca.

O amistoso colocou frente a frente o Milan e um combinado internacional de estrelas. Os rossoneri venceram por 5 a 1, e Baresi fez questão de deixar sua marca ao balançar as redes em sua última partida como jogador profissional.



Os demais gols da equipe italiana foram anotados por George Weah, duas vezes, Gianluigi Lentini e Roberto Baggio. O espanhol Fernando Hierro descontou para a equipe dos convidados.

A homenagem coroou uma carreira inteiramente dedicada ao Milan. Baresi estreou pelo clube em abril de 1978 e permaneceu por quase duas décadas vestindo apenas a camisa rossonera, disputando mais de 700 partidas oficiais, conquistando seis Campeonatos Italianos, três Copas dos Campeões da Europa, além de duas Copas Intercontinentais.

Franco Baresi faleceu nesta sexta-feira (31), aos 66 anos. Foto: Ozan Kose/AFP



Capitão por 15 temporadas, tornou-se um dos maiores símbolos da história do clube, que aposentou a camisa 6 após sua aposentadoria.

Pela seleção italiana, o ex-zagueiro também construiu um legado histórico. Campeão da Copa do Mundo de 1982, participou ainda da campanha do vice-campeonato em 1994, quando retornou de uma lesão no joelho para disputar a final contra o Brasil, em uma das atuações mais lembradas de sua carreira, apesar da derrota italiana nos pênaltis.

Conhecido como "Grande Capitão", Baresi revolucionou a forma de atuar na defesa com inteligência tática, liderança e capacidade de antecipação.

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