Violência Partida é suspensa após explosão de bomba ferir técnico na Argentina Antes do apito inicial, um torcedor da equipe da casa explodiu uma bomba na porta do vestiário visitante, causando ferimentos no técnico Andrés Yllana

Um caso de violência causou a suspensão da partida entre San Telmo e Aldosivi, válido pela 19ª rodada da Primera B Nacional (a 2ª divisão do Campeonato Argentino).

Antes do apito inicial, um torcedor da equipe da casa explodiu uma bomba na porta do vestiário visitante, causando ferimentos no técnico Andrés Yllana. O suspeito ainda não foi identificado.

De acordo com a imprensa local, o indivíduo teria tentado passar o artefato explosivo por baixo da porta, mas sem sucesso.

Yllana foi levado para o Hospital Argerich, em Buenos Aires, onde foi diagnosticado com perda auditiva bilateral por barotrauma (sensação de entupimento no ouvido).

Outros funcionários sofreram ferimentos leves, informou o Aldosivi em nota.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o interior do vestiário coberto por fumaça branca, momentos após o ataque.

"Acabaram de jogar uma bomba de barulho por baixo da porta. O técnico foi afetado. Está surdo", afirmou um integrante do elenco.

El partido entre San Telmo y Aldosivi fue SUSPENDIDO porque un grupo de hinchas de San Telmo estallaron una BOMBA DE ESTRUENDO en el vestuario del Tiburón.



Andres Yllana, DT de Aldosivi, fue herido y trasladado al hospital.



Una vergüenza.pic.twitter.com/0d6iIpdfFf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 9, 2024

O árbitro Edgardo Zamora inicialmente decretou o adiamento do jogo.

Porém, cerca de 40 minutos após o horário previsto para a bola rolar, o confronto foi suspenso ao constatar-se que os jogadores e o treinador do Aldosivi não tinham condições de entrar em campo.

Em nota, o Aldovisi informou que, em função do ocorrido no campo do San Telmo, o treinador de sua equipe precisou ser encaminhado à emergência de um hospital próximo ao estádio.

Ainda de acordo com o comunicado, outros funcionários do departamento de futebol sofreram ferimentos leves.

