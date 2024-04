Partida entre Coritiba e Sport, pela Série B, tem horário alterado pela CBF

A- A+

A partida entre Coritiba e Sport, válida pela 3ª rodada da Série B, no Couto Pereira, ganhou um novo horário. Antes agendado para esta sexta-feira (3), às 20h30, o confronto será realizado no mesmo dia, às 21h30.

A alteração foi publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira (29). De acordo com a entidade, a mudança foi um pedido de uma das TVs responsáveis pelos direitos de transmissão da Segunda Divisão, com o objetivo de transmitir o duelo.

Antes da partida contra o Coritiba, porém, o Sport entra em campo nesta terça-feira (30). Às 21h30, o Rubro-negro visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

