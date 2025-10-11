A- A+

SEGURANÇA Náutico x Brusque: partida mobiliza 406 policiais militares; confira esquema de segurança Polícia Militar organizou esquema especial para garantir a segurança dos torcedores

A Polícia Militar de Pernambuco mobilizará 406 policiais para o confronto decisivo entre Náutico e Brusque, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, que começa às 17h deste sábado (11), no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Para garantir a segurança da área interna do estádio atuarão 108 agentes do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Ainda segundo a Polícia Militar, o entorno dos Aflitos e as principais vias de acesso ao local, contam com a distribuição de 298 policiais do 13° BPM.

A operação tem a segurança reforçada também nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros com o patrulhamento motorizado das guarnições com o intuito de impedir potenciais atos de vandalismo.

No Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), os oficiais da corporação irão monitorar todo o esquema policial por meio das câmeras de segurança.

Mais de 15 mil ingressos foram vendidos para o confronto. Confronto é válido pela rodada final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Náutico precisa vencer o Brusque, em terceiro, com seis pontos, e torcer por um tropeço do Guarani.

