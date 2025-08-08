A- A+

Futebol Partida entre Santa Cruz x Sergipe contará com operação especial de ônibus; confira Duelo será realizado no sábado (9), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela Série D

O jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, entre Santa Cruz e Sergipe, sábado (9), às 17h, na Arena de Pernambuco, contará com operação especial de ônibus promovida pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

A linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h, com tarifa no valor do Bilhete Único Anel A (R$ 4,30), que poderá ser paga com o Cartão VEM ou em dinheiro. O Grande Recife informa que, para esta operação, haverá distribuição de pulseiras.

Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, se necessário, poderá haver reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/ PE, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.



*Com informações da assessoria

