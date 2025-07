A- A+

Futebol Partida entre Sport e Ceará terá segurança de 882 policiais militares Confronto será realizado na Ilha do Retiro, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste

A Polícia Militar informou nesta terça-feira (8) que 882 policiais militares farão a segurança no jogo entre Sport e Ceará, quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

A área interna do estádio contará com 144 PMs do Batalhão de Choque e Companhia Independente de Policiamento com Cães. Sob o comando do 12º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 738 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da corporação através das câmeras de segurança no Centro de Controle e Comando Estadual.

