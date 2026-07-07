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Copa do Mundo "Claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu", diz técnico do Egito após eliminação Egípcios tiveram um gol anulado quando o placar ainda estava em 1 a 0 para os Faraós

O técnico do Egito, Hossam Hassan, disparou contra a Fifa e a arbitragem após a derrota de virada para a Argentina por 3 a 2 pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Para ele, sua seleção foi prejudicada ao longo dos 90 minutos.

"Vou dizer o que penso independentemente das consequências. Esta foi claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu isso", disse o treinador em entrevista na zona mista.

"E quero dizer mais uma coisa: se eles querem tanto que a Argentina vença, por que chamam todo mundo para vir e participar? (...) Não vou acompanhar nenhum jogo da Copa do Mundo a partir de hoje. Isso é um protesto contra a injustiça a que fomos submetidos hoje", acrescentou Hassan.

"Fomos melhores, mas o futebol é injusto. Talvez eles queiram manter o campeão mundial e Messi na Copa do Mundo por motivos de marketing", finalizou o técnico egípcio.

As reclamações do Egito começaram ainda na primeira etapa. O francês François Letexier assinalou pênalti discutível para a Argentina ainda na primeira etapa, que foi desperdiçado por Messi.

Outro que expressou sua indignação depois do duelo foi o atacante Mostafa Zico, que teve um gol anulado pelo francês François Letexier quando o placar ainda estava em 1 a 0 para o Egito. Aos 12 minutos do segundo tempo, o atacante foi às redes, mas o árbitro decidiu anular o gol com ajuda do VAR após constatar falta de Attia em Lisandro Martínez na origem da jogada. O lance gerou críticas e reclamação da seleção africana em campo. Logo depois, Zico marcou novamente, desta vez validado, e abriu 2 a 0 para o Egito. No entanto, Romero, Messi e Enzo Fernández viraram na reta final do jogo para 3 a 2 e levaram a Argentina para as quartas de final.

"O árbitro não foi justo. É claro e evidente que foi injusto. Estávamos jogando demais, o time inteiro desde o começo do jogo e ele (árbitro) estava vindo para cima da gente. Não dá para ser assim", disse o jogador, revelando intimidação de Letexier.

Além das polêmicas anteriores, o técnico Hossam Hassan chegou a fazer gesto antirracismo definido pela Fifa no fim do jogo, mas foi ignorado e ainda levou cartão amarelo.



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