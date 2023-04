Partida que pode dar título italiano ao Napoli é adiada por questões de segurança

A- A+

A partida entre Napoli e Salernitana, que pode permitir aos napolitanos garantirem matematicamente o título de campeão italiano desta temporada, foi adiada de sábado para domingo por motivos de “ordem pública”, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.

O novo horário do jogo ainda não foi oficializado pela liga italiana de futebol, mas inicialmente estava marcado para as 15h no horário local (10h em Brasília), disse à AFP uma fonte próxima ao assunto.

Para ser oficialmente campeão neste fim de semana, faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o líder Napoli precisa vencer a Salernitana e torcer para que a Lazio, vice-líder com 17 pontos de desvantagem na tabela, não vença a Inter de Milão, em duelo também válido pela 32ª rodada do torneio, no Giuseppe Meazza, às 7h30, no horário de Brasília.



A grande distância de tempo entre as duas partidas foi considerada problemática para a gestão da ordem pública em Nápoles, uma cidade que aguarda ansiosamente por seu primeiro 'Scudetto' em 33 anos.

