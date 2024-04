A- A+

Futebol Internacional Páscoa tem final de semana recheado de clássicos no futebol europeu; confira os confrontos Bayern de Munique x Borussia Dortmund, no Alemão, Manchester City x Arsenal, no Inglês, e Olympique de Marselha x PSG, no Francês são os destaques do fim de semana

Um dos principais símbolos da Páscoa é o famoso ovo. A iguaria, feita de chocolate, é um dos doces mais saborosos e populares que se tem. Coincidentemente, após a data Fifa, o futebol europeu retorna no fim de semana da data comemorativa. Recheado de clássicos, o cardápio do Campeonato Alemão, Campeonato Inglês e Campeonato Francês são os destaques para quem quer se "deliciar" com bons jogos.

"Der Klassiker"

Na Bundesliga, o Bayern de Munique (2º) recebe o Borussia Dortmund (4º), na Alianz Arena, neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O Clássico tem um caráter decisivo, visto que os Bávaros tentam encurtar a distância de 10 pontos para o líder, Bayer Leverkusen, enquanto os Aurinegros, buscam se manter no G4, para garantir presença na próxima edição da Champions. O duelo também colocará frente a frente Harry Kane, que volta de lesão, após a data Fifa, e Marco Reus, ídolo do Borussia, e que pode se aposentar ao final da temporada.

Onde assistir: RedeTV (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (Streaming) e OneFootball (Aplicativo).

Quando: Sábado (30), às 14h30 (horário de Brasília).



"Vale liderança"

Na Premier League, o Manchester City, 3º colcado, recebe o líder Arsenal no domingo (31), às 12h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Um ponto apenas separa os Citizens dos Gunners, o que aumenta ainda mais a importância de sair ganhador do confronto. No 1º turno, jogando em casa, o time de Londres derrotou Haaland e companhia por 1 a 0. Este, inclusive, pode não ser o úlitmo jogo entre as equipes na temporada. Os rivais estão na mesma chave e enfrentariam em uma eventual semifinal de Champions.

Onde assisitr: ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming).

Quando: Domingo (31), às 12h30.



"Le Classique"

Na França, o maior clássico do país também acontece no domingo (31). Jogando em casa, no Vélodrome, o Olympique de Marselha recebe o líder PSG, às 15h45 (horário de Brasília). Enquanto os parisienses enxergam o confronto como uma boa oportunidade para aumentar a vantagem na liderança - atualmente são 12 pontos -, os mandantes ocupam a 7ª posição e tentam encurtar a diferença de 4 pontos para o G4. Este jogo, aliás, pode ser o último "Le Classique" de Mbappé, que já confirmou que não continua na capital francesa na próxima temporada e deve ir jogar no Real Madrid.

Onde assisitir: Star+ (Streaming) e ESPN (TV fechada).

Quando: Domingo (31), às 15h45.

