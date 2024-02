A- A+

Sport Passada derrota em clássico, Sport foca na Copa do Brasil para evitar vexames recentes Leão entra em campo nesta quarta-feira (28), diante do Trem-AP, fora de casa

Passado a derrota no Clássico dos Clássicos perante o Náutico, o Sport volta suas atenções única e exclusivamente para o início de uma nova competição em 2024: a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), às 21h30, o Leão tem duelo decisivo diante do Trem-AP, às 21h30, no estádio Zerão, pela primeira fase do mata-mata nacional.

Nesta fase da competição, um empate já basta para o Rubro-negro seguir vivo na competição. No entanto, o clube pernambucano tem acumulado fracassos nesta etapa em edições recentes.

Não à toa, logo após o revés para o Timbu, o técnico Mariano Soso já voltou suas atenções para o confronto deste meio de semana. Segundo o argentino, o momento é propício para "fortalecer" o grupo.

Nas últimas quatro ocasiões que disputou a primeira fase da Copa do Brasil, o Sport ficou pelo caminho para adversários piores colocados no ranking da CBF: Tombense (2019), Brusque (2020), Juazeirense (2021) e Altos (2022).



Anos anteriores, o Sport também caiu perante clubes de menor tradição, casos de Flamengo-PI (2001), Americano (2004), Ipatinga (2007) e Aparecidense (2016).

Vale lembrar que no ano passado, o Sport entrou no certame já na terceira fase. Na oportunidade, eliminou o Coritiba, mas caiu na fase seguinte - quartas de final - para o São Paulo, que viria a se tornar campeão do certame.

