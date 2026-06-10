A- A+

Copa do Mundo Passaportes de jogadores da Argentina, incluindo Messi, são vazados em amistoso antes da Copa O vazamento por ter acontecido, supostamente, de forma acidental

Atual campeã da Copa do Mundo e líder do ranking da Fifa, a Argentina teve, na noite da última terça-feira, os dados dos passaportes de seus jogadores vazados, incluindo o do craque Lionel Messi, durante o amistoso contra a Islândia. A partida, disputada no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no Alabama, terminou com vitória dos sul-americanos por 3 a 0.

O vazamento teria ocorrido, supostamente, de forma acidental por uma falha de segurança da empresa responsável pela organização do confronto. As informações foram expostas no material de imprensa, composto por fichas técnicas que reúnem dados dos jogadores e da partida, como altura, idade, número de gols, assistências e histórico profissional. Os jornalistas receberam esse material com os passaportes dos atletas visíveis.

Embora o documento seja exigido pelas federações para a realização das partidas, ele normalmente não integra esse tipo de material distribuído à imprensa. Os passaportes dos jogadores da Islândia, adversária da Argentina, não foram expostos.

Em campo, os argentinos mantiveram o bom momento e contaram com a entrada de Messi no segundo tempo para desequilibrar a partida Com um time misto no início do confronto e a presença dos palmeirenses Flaco López e Giay, a equipe foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Barco.

Na etapa final, Messi entrou aos 23 minutos e, três minutos depois, marcou o segundo gol da equipe em cobrança de pênalti. O terceiro foi anotado por Almada, ex-jogador do Botafogo.

No último sábado, a equipe comandada por Lionel Scaloni venceu Honduras por 2 a 0, também em amistoso, no Kyle Field, no Texas

A Argentina integra o Grupo J e estreia na Copa do Mundo na terça-feira (16), contra a Argélia, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Na segunda rodada, enfrenta a Áustria na segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas. A equipe encerra sua participação na fase de grupos diante da Jordânia, no sábado (27), às 23h (de Brasília), no Dallas Stadium, também no Texas.

Veja também