Passeio ciclístico da Alepe tem ampla adesão

A- A+

Como parte da programação do aniversário de 188 anos da Casa Joaquim Nabuco, completados oficialmente no sábado (1º), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoveu no domingo (02) um passeio ciclístico para funcionários, familiares e público em geral. Mais de mil pessoas participaram do evento. Foram distribuídos 400 kits ciclistas para os servidores e familiares e 1.100 para os demais participantes.

O passeio percorreu 5 km saindo da Rua da Rua da União, em frente ao edifício Miguel Arraes, passando pela Aurora, Prefeitura do Recife, pontes e ruas do Recife Antigo e retorno à Rua da União. Houve sorteios de mensalidades em academias e de uma bicicleta. A Alepe ofereceu ainda aferição de pressão e glicose, aula de alongamento, manutenção de bike e banho de mangueira no final do evento.

Mais de 1000 pessoas participaram do passeio ciclístico da Alepe. Foto: Nando Chiapetta.

Em entrevista à imprensa, os ciclistas aprovaram a iniciativa e pediram que mais circuitos sejam incluídos no calendário oficial da cidade. Para o jornalista Carlos Gamboa, o esporte é uma atividade que o poder público precisa incentivar.

"Deveria ter um calendário esportivo não apenas na Alepe, mas em outras repartições públicas para que a população entenda a importância da atividade física. É através do esporte que a gente ganha vários benefícios para a saúde e evita que o cidadão se torne uma pessoa doente, vá para os hospitais e não tenha qualidade de vida" comentou.

A funcionária pública Carla Matos avaliou como positiva a iniciativa do passeio, sobretudo por ter sido aberto à população. "É importante as pessoas investirem na mobilidade. Além de estarmos ajudando o meio ambiente, tem a questão da saúde e do lazer. Espero que haja mais eventos como esse promovido pela Alepe ", pediu.

O aposentado Paulo Vinicius de Miranda, 68 anos, defendeu que programações como a promovida pela Alepe se ampliem cada vez mais no estado. "Atividades ao livre são importantes não apenas para os idosos como para as pessoas mais novas. Ter saúde é primordial", destacou.

Organizador do evento, o Superintende Geral da Alepe, Isaltino Nascimento, destacou a importância de o evento contar com a participação da sociedade. "É um compromisso que tem a Mesa Diretora, em especial a primeira secretaria e a presidência da Alepe, de fazer com que a Assembleia tenha interação com a sociedade, dialogando com vários públicos. Além do cuidado com o meio ambiente e da saúde, o passeio ciclístico deu à população a oportunidade de conhecer a Assembleia. Nosso objetivo é atender bem a população".

Isaltino Nascimento, Superintende Geral da Alepe, e o deputado João Paulo. Foto: Nando Chiapetta.

Para o superintende de Saúde da Alepe, Wildy Ferreira Xavier, eventos como esse são importantes para despertar nas pessoas a necessidade de cuidar da saúde física e mental e ao mesmo tempo abrir as portas da Alepe para a participação popular. "A ideia é promover outras atividades abertas ao público visando o bem-estar da população ", disse Wildy.

Um dos participantes do passeio, o deputado João Paulo (PT), entende a iniciativa da Mesa Diretora como uma forma de "valorização da prática democrática", “Esta atividade acende ainda mais a esperança e a importância da continuidade da democracia. O Parlamento é um desses símbolos fortes. É uma forma da Assembleia estar em contato com o povo, de juntar pessoas e de promover saúde”.

Veja também

Futebol Com ótimo desempenho em casa, Sport pode ter Ilha do Retiro como trunfo no Estadual e Nordestão