Passeio ciclístico "Pedalando Contra as Drogas" espera reunir dois mil ciclistas neste domingo (19)

O Pedalando Contra as Drogas, passeio do maior Pedal do Recife, será realizado neste domingo (19) com a expectativa de reunir mais de dois mil ciclistas com o objetivo de "Pedalar Pela Vida". O trajeto acontece da Rua da Aurora até o 2° Jardim de Boa Viagem.

O evento é promovido pela ONG "Oásis da Liberdade", fundada por Luiz Estáquio, que faz o trabalho de prevenção e cuidados de pessoas vítimas das drogas.

Atualmente duas comunidades são atendidas pela ONG: Santo Amaro e a comunidade da Linha Férrea, que debaixo do viaduto da AV. Sul.

O Pedalando Contra as Drogas já faz parte do calendário do Recife. O primeiro passeio foi em 2014. Essa será a oitava edição uma vez que o passeio ficou suspenso em 2020 e 2021.

