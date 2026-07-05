Passivo, Brasil perde pênalti, é castigado por Haaland e dá adeus ao sonho do hexa da Copa do Mundo
Esta foi a pior participação da equipe brasileira no Mundial desde 1990
Fim do sonho e mais uma eliminação diante de uma equipe europeia. Em partida passiva, disputada neste domingo (5), em Nova Jersey, o Brasil perdeu para a Noruega e deu adeus à Copa do Mundo de 2026. Com Haaland decisivo, com dois gols, os brasieliros perderam por 2x1, e caíram nas oitavas de final da competição. Esta é a sexta vez consecutiva que o time pentacampeão cai para uma equipe do Velho Continente no Mundial. Anteriormente, foi eliminado para França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia. Foi a pior participação da Seleção na competição desde 1990. Agora são seis Copas sem vencer o torneio.
O jogo
Emoção. Assim pode ser resumido o primeiro tempo entre a Seleção Brasileira contra os noruegueses, apesar do empate sem gols. Enquanto os europeus ficavam com a bola, a equipe de Carlo Ancelotti buscava ser incisiva no ataque. Logo aos dois minutos, os vikings mostraram que não iriam ficar só na defensiva. Após jogada pela direita, Berg finalizou da entrada da área e balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada.
O tento fez a torcida brasileira respirar fundo, mas não abalou o time verde-amarelo. Aos 11 minutos, Matheus Cunha recebeu em velocidade e foi derrubado na área pelo goleiro Nyland. O pênalti foi marcado com auxílio do árbitro de vídeo e fez a maioria dos torcedores no MetLife Stadium ir ao delírio. Na cobrança, no entanto, Bruno Guimarães telegrafou o canto e parou em defesa do goleiro adversário.
Principal nome da seleção norueguesa, Haaland pouco ofereceu perigo. Apenas aos 36 minutos, o camisa 9 tentou aproveitar cruzamento da esquerda e parou em fácil defesa de Alisson. O Brasil, por outro lado, assustou por duas vezes: primeiro, Gabriel Martinelli fez boa jogada pela esquerda e viu Nyland desviar, antes da bola chegar em Bruno Guimarães. Depois, Vini Jr. roubou a bola, tabelou com Martinelli e parou no goleiro. Na melhor chance da Noruega, aos 48 minutos, depois de bola dividida, Odegaard bateu livre, mas Alisson fez bela intervenção para salvar o Brasil.
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Haaland castiga
Na segunda etapa, o Brasil iniciou de forma passiva, deixando a Noruega controlar as ações. Contudo, sem efetividade, os nórdicos pouco conseguiam penetrar a zaga brasileira. Acionado aos 12 minutos, Endrick por pouco não deixou o dele logo em seguida. Aos 14 minutos, Vini Jr. acionou o camisa 19 em velocidade. Cara a cara com o goleiro, o jovem de 19 anos deu um toque por cima, mas a bola saiu pela linha de fundo.
O lance foi o único de perigo até os noruegueses ferirem os brasileiros. Diante da inoperância pentacampeã, Ancelotti acionou Danilo Santos, Neymar e Éderson. As mudanças pouco surtiram efeito e os adversários passaram a gostar do jogo, até que a temida bola aérea castigou a Seleção. Schjleuderup fez a jogada pela esquerda e jogou na área. Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães e fez de cabeça, aos 34 minutos.
Na necessidade do empate, o Brasil se lançou para a frente e ficou perto de empatar duas vezes. Ajer, em tentativa de Endrick, quase fez contra. Logo depois, Casemiro cruzou da esquerda e a bola foi pela linha de fundo. Em meio à agonia da Seleção pelo gol, a dupla Schjleuderup/Haaland voltou a funcionar e o camisa 9 chutou cruzado para ampliar. No fim, em novo pênalti, Neymar descontou o placar para a equipe brasileira.
Ficha do jogo
Brasil 1
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Gabriel Martinelli (Neymar); Vini Júnior, Rayan (Danilo Santos) e Matheus Cunha (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
Noruega 2
Nyland; Ryerson (Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe (Ostigaarg); Berg, Berge e Odegaard; Nusa (Schjelderup), Sorloth (Bobb) e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Local: MetLife Stadium (Nova Jersey/EUA)
Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA)
Gols: Haaland, aos 34' e aos 44' do 2T (NOR); Neymar, aos 54' do T (BRA)
Cartões amarelos: Neymar (BRA)