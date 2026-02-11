Pat Burgener comete queda e não se classifica para a final do snowboard dos Jogos Olímpicos

A- A+

Depois de participar da final do snowboard halfpipe masculino em PyeongChang-2018 e Beijing-2022, Pat Burgener não voltará à final de Milano-Cortina 2026. O snowboarder Pat Burgener, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, cometeu uma queda na segunda descida no classificatório do snowboard halfpipe e ficou fora da final desta prova, no Livigno Snow Park, na região da Lombardia, nesta quarta-feira. Ele terminou em 14.º.

A competição do snowboard halfpipe contou com 25 atletas, dos quais 12 avançaram à final. Os atletas fizeram duas descidas e a classificação se deu pela melhor nota. A pista em formato em U tem 200 metros.

O Time Brasil foi representado por dois atletas. Além de Pat Burgener, Augustinho Teixeira também competiu mas não avançou. A disputa por medalhas será na sexta-feira — e os atletas terão direito a três voltas na final.

Com duas participações olímpicas pela bandeira da Suíça, em 2018 (terminou em quinto) e 2022, Pat Burgener, de 32 anos adotou a nacionalidade brasileira na temporada passada. Pat Burgener não estava entre os amplos favoritos da prova. No top 10 do ranking mundial combinado de snowboard halfpipe e big air, sua meta era a classificação entre os 12 finalistas.

Nas classificatórias, Pat Burgener obteve 70.00 pontos, com a sexta colocação parcial na primeira volta. Na virada para a segunda volta, ele estava na 12.ª posição, no limite da classificação. Na segunda descida, ele caiu na quarta manobra e teve de ficar com a nota da primeira tentativa.

O americano Chase Josey, que estava a um ponto do brasileiro, na 13.ª posição, fez uma bela segunda descida e com 76.50 ultrapassou Pat Burguer, acabando em 11.º. A "nota de corte" do evento foi os 75.50 de Jake Pates, dos Estados Unidos, que passou em 12.º

No final, a classificação do brasileiro foi o 14.º lugar.

— Fiz tudo o que pude. Queria fazer essa final para o Brasil, mas é o esporte, a gente não sabe o que vai acontecer — disse Pat Burgener ao Sportv, logo após a não-classificação. — Foi uma semana difícil, eu acordei no hospital, não sabia se poderia participar. Foi um sucesso estar nos Jogos Olímpicos. Queria agradecer a todo pessoal do Brasil que torceu para a gente, para nosso esporte. Desculpe ao Brasil, queria ter feito essa final.

Ele se referia ao fato de que sofreu uma queda forte durante treinamento, em Laax, na Suíça, para os Jogos Olímpicos, no início de fevereiro, em 3 de fevereiro.

Já Augustinho Teixeira conseguiu 56.60 (16.ª colocação), em sua primeira descida e em sua estreia em Jogos Olímpicos. Na segunda volta, ele caiu logo na primeira manobra e não pontuou. Terminou na 19.ª posição.

O primeiro a se classificar para a final foi o australiano Scotty James, com 94.00. O japonês Yuto Totsuka se classificou em segundo com 91.25, seguido pelo compatriota Ryusei Yamada, com 90.25.

