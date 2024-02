A- A+

SANTA CRUZ Pátio de Santa Cruz recebe pelada em homenagem aos 110 anos do clube; confira detalhes Em 2024, evento homenageará Naná Vasconcelos e Alfredo Santos

A partir das 15h do próximo sábado (3), quando o Santa Cruz comemora 110 anos, o Pátio de Santa Cruz, onde o clube foi fundado, na Boa Vista, área central do Recife, será palco de uma pelada comemorativa, que reunirá grupos de torcedores corais.

A celebração de uma missa está programada no local, com horário ainda a ser divulgado. Essa será a 10ª edição do evento, e homenageará Naná Vasconcelos e Alfredo Santos.

O primeiro foi um músico recifense eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo pela revista americana Down Beat. Também foi o ganhador de oito prêmios Grammy. Ele morreu em março de 2016.

Em campo, o segundo homenageado atuou como zagueiro no título da Fita Azul, concedido aos clubes que fizessem partidas durante uma excurção internacional e retornassem ao Brasil invictos. O Santa Cruz foi campeão em 1979.

A pedala, que começa às 15h, contará com modalidades masculinas, feminina, infantil e mista. Das 16h às 19h haverá atrações musiciais. Às 19h14, em alusão ao ano de fundação do Tricolor, sinalizadores e fogos ganharão o céu.

