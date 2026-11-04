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Rescisão Pato Nuñez rescinde contrato com o Náutico de forma antecipada O volante de 27 anos teve apenas seis jogos pelo Timbu na Série B

O volante Pato Nuñez solicitou o fim do contrato e rescindiu o contrato com o Náutico antes do final da Série B.

Segundo o comunicado divulgado pelo clube nesta quarta-feira (4), o atleta solicitou o encerramento antecipado do vínculo contratual, que iria até o fim de novembro.

"A rescisão foi formalizada mediante acordo entre as partes, no qual foram estabelecidas as condições do encerramento e as obrigações financeiras dele decorrentes", informou o Alvirrubro.

Pato Nuñez chegou ao Náutico no segundo semestre deste ano para a disputa da Série B.

O volante atuou em apenas seis partidas, nenhuma como titular e sem gol marcado ou assistência distribuída.



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