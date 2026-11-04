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Rescisão

Pato Nuñez rescinde contrato com o Náutico de forma antecipada

O volante de 27 anos teve apenas seis jogos pelo Timbu na Série B

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Foto: Rafael Vieira/CNC

O volante Pato Nuñez solicitou o fim do contrato e rescindiu o contrato com o Náutico antes do final da Série B. 

Segundo o comunicado divulgado pelo clube nesta quarta-feira (4), o atleta solicitou o encerramento antecipado do vínculo contratual, que iria até o fim de novembro. 

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"A rescisão foi formalizada mediante acordo entre as partes, no qual foram estabelecidas as condições do encerramento e as obrigações financeiras dele decorrentes", informou o Alvirrubro.

Pato Nuñez chegou ao Náutico no segundo semestre deste ano para a disputa da Série B. 

O volante atuou em apenas seis partidas, nenhuma como titular e sem gol marcado ou assistência distribuída.
 

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