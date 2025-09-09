Qua, 10 de Setembro

Futebol

Patrick Allan assume artilharia do Náutico em 2025

Com sete gols, meia passou Marco Antônio e Paulo Sérgio na lista de goleadores do clube na temporada

Patrick Allan, meia do NáuticoPatrick Allan, meia do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Com o gol marcado na vitória do Náutico por 1x0 diante do Brusque, no Augusto Bauer, na abertura do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Patrick Allan assumiu a artilharia do clube em 2025, com sete bolas na rede, ultrapassando o volante Marco Antônio e o centroavante Paulo Sérgio, ambos com seis. 

 

“O momento é ótimo. Saber que, com esses números, posso ajudar o clube é algo muito feliz. Agora é manter o foco para aumentar mais um pouquinho”, afirmou o meia, que também é líder no quesito de participação diretas a gol, com 16.

Patrick Allan reassumiu a titularidade do Náutico após passar por um período irregular, perdendo a posição para Lucas Cardoso. Com a lesão do concorrente, o meia voltou à equipe principal e tem contribuído para a sequência positiva no Timbu na Série C.

Com ajuda do camisa 20, o Náutico começou o quadrangular com três pontos e agora busca ampliar a vantagem diante do Guarani, sábado (13), nos Aflitos.

“Ganhar fora e agora ter dois jogos em casa dá uma confiança maior. Vamos jogar diante do nosso torcedor, onde conhecemos o gramado e isso nos dá uma confiança extrema. Será um jogo extremamente difícil. O Guarani vai jogar a vida deles, é um time qualificado e será uma partida competitiva”, avaliou.

