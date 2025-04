A- A+

Futebol Náutico: Patrick Allan cita pedido de Hélio por mais intensidade Meia indicou que o Náutico pretende impor o ritmo no duelo do sábado (19), contra o Botafogo-PB, pela Série C

Na chegada ao Náutico, o técnico Hélio dos Anjod ressaltou que, dentre os diversos pontos que o time precisa evoluir para buscar o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, um deles é a intensidade. Pedido que os atletas já estão colocando em prática para alcançar a primeira vitória do torneio, sábado (19), contra o Botafogo-PB, nos Aflitos.

“Ele frisou bastante no primeiro contato sobre intensidade. Ainda não tinha trabalhado com ele, mas o acompanhei na Ponte Preta, vendo alguns jogos. O primeiro contato foi bom. Deu para conhecer como é a característica dele, o que ele quer que seja feito. Acredito que tem tudo para dar certo”, afirmou o meia Patrick Allan.

Histórico

Nos 29 jogos entre Náutico e Botafogo, os paraibanos possuem uma vantagem pequena de 11 vitórias contra 10 dos alvirrubros, além de oito empates. O jogo mais recente entre os clubes foi na Série C do ano passado, nos Aflitos, com triunfo alvirrubro por 2x0.

Como mandante, o Náutico tem oito vitórias, três empates e três derrotas. O tropeço mais recente em casa foi pela Copa do Nordeste de 2024, por 1x0, nos Aflitos.

“Temos de ter agressividade, impor nosso ritmo, a intensidade que Hélio quer. Para sair vitorioso em casa, o apoio do torcedor também será muito importante. Jogar contra o Náutico nos Aflitos é difícil. Temos tudo para vencer e espero que a torcida compareça para nos ajudar”, completou.

