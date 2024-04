A- A+

Futebol Náutico: Patrick Allan comemora reedição da parceria com Bruno Mezenga Dupla jogou junta no Água Santa, ano passado, na campanha do vice-campeonato do Paulistão

O cronômetro marcava 47 minutos do segundo tempo, com 1x1 no placar. Patrick Allan recebe uma bola pelo meio e toca para Bruno Mezenga. O atacante sai na cara do gol e tem a frieza para bater firme e balançar as redes. O gol em questão foi ano passado, quando a dupla estava no Água Santa, na final do Campeonato Paulista de 2023, diante do Palmeiras. O confronto terminou 2x1 para o time de Diadema, vice-campeã do torneio. Ainda assim, ficou a boa lembrança de uma parceria que está prestes a retornar, desta vez pelo Náutico.

Mezenga é uma das caras novas do Náutico para a sequência da temporada 2024. Patrick Allan já está no elenco desde o início do ano e comemorou a chegada do amigo para reforçar o setor ofensivo da equipe.

“Mezenga é meu irmão, fiquei feliz demais quando vi a notícia. Mandei mensagem para confirmar se ele viria. Estávamos no Água Santa e pude dar uma assistência para ele no primeiro jogo da final. É um jogador que vai agregar muito. Espero que o quanto antes ele esteja regularizado para ajudar”, afirmou.

O meia também destacou como tem analisado o início de Série C, citando como exemplo um resultado que mostra a imprevisibilidade da terceira divisão. “A Série C é muito difícil. Você vê o Athletico,que não tem experiência na competição, não é tradicional, mas mete 4x0 no Caxias lá. Para nós, que queremos buscar o acesso, temos de pontuar todo jogo. O empate da primeira rodada pode fazer a diferença lá na frente. Pontuar sempre é importante para buscar a classificação entre os oito. Depois, o mata-mata será outro tipo de campeonato”, declarou.

O próximo compromisso do Náutico será sábado (27), contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada da Série C. “O jogo lá será muito difícil. O campo é pesado, o adversário é tradicional. No futebol, todo mundo conhece todo mundo. Vimos a equipe deles. É forte, mas estamos preparados para fazer um bom jogo”, declarou.

