De saída

Patrick Allan não segue no Náutico para 2026

Clube alvirrubro optou por não renovar o vínculo do meio-campista

Patrick Allan em ação pelo NáuticoPatrick Allan em ação pelo Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

De olho em 2026, o Náutico já se movimenta para enxugar o elenco. Um dos destaques da equipe na campanha do acesso à Série B, o meia Patrick Allan foi comunicado de que não terá o vínculo renovado para a próxima temporada. 

A informação, divulgada pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco no início da noite desta segunda-feira (27). 

Com a camisa alvirrubra, o meio-campista foi quem mais participou de gols em 2025. Foram sete gols e nove assistências, em 40 jogos. Somando os dois anos defendendo o Timbu, o jogador entrou em campo 79 vezes. 

No quadrangular da Série C, Patrick Allan virou baixa no Náutico na segunda rodada. Na oportunidade, sofreu uma contusão parcial de grau 2, no ligamento colateral do joelho. A lesão o tirou da reta final da competição. 

