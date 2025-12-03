A- A+

Santa Cruz Patrick Allan comenta saída do Náutico para o Santa e elogia SAF tricolor: "Tem tudo para decolar" Meia, apresentado no Santa Cruz nessa terça (2), também comentou sobre condicionamento físico

Antes alvirrubro, Patrick Allan agora é oficialmente tricolor. O meia foi apresentado nessa terça-feira (2) no Santa Cruz, clube que defenderá em 2026 após duas temporadas no Náutico.

Vivendo a experiência de jogar em um time que antes era rival pela primeira vez na carreira, Patrick Allan comentou o sentimento de ter realizado essa transição e projetou o que esperar de um possível reencontro no Campeonato Pernambucano do próximo ano.

“É uma experiência nova para mim. Depois de 15 anos, é a primeira vez que eu estou vivendo isso na minha vida. Estou muito feliz de ser tricolor agora. Graças a Deus, nesses dois anos que eu estou em Pernambuco, tenho bons retrospectos em clássicos. Agora, é trazer as vitórias para o lado de cá [do Santa Cruz]”, disse.

Ainda sobre a ida ao time do Arruda, Patrick Allan citou a implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) no clube, aprovada no último domingo (30), como um dos fatores para a sua transferência.

“O que pesou foi a grandiosidade do clube, da torcida e do projeto do Santa que está desenvolvendo com a SAF e que tem tudo para decolar”, iniciou. “A sensação é de felicidade de estar fazendo parte de um projeto tão grandioso, de ser peça importante nessa engrenagem. Ansioso para começar os trabalhos para a gente conquistar nossos objetivos”, finalizou.

Questionado sobre a possibilidade de jogar mais adiantado como um “falso 9”, Patrick Allan argumentou que não tem tanta experiência na função. O meia ainda ponderou sobre a possibilidade de jogar junto ao meia Willian Jr., considerado seu concorrente direto de posição.

“Falso 9 eu fiz poucas vezes, dois jogos. Acho que não é minha característica principal. Willian Jr. é um jogador espetacular. Acho que jogando ao lado dele a gente pode conquistar grandes coisas juntos”, afirmou.

Ausente da reta final do quadrangular final da Série C pelo Náutico por conta de uma lesão articular, Patrick Allan também comentou sobre condicionamento físico e projetou seguir trabalhando bem para estar a disposição do técnico tricolor, Marcelo Cabo.

“Voltando das férias, é um pouco difícil falar. Estar 100% fisicamente é quase impossível. A gente deu início à pré-temporada porque a gente quer estar em ponto de bala no final dela para estrear bem, 100% fisicamente”, explicou. “Acredito que Cabo [treinador] vai conseguir ver da melhor forma. Acho que ninguém tem cadeira cativa, e o trabalho vai mostrar quem vai poder jogar, quem vai estar melhor. Acho que quem tiver melhor fisicamente e tecnicamente vai ter seu lugar na equipe”, concluiu.



