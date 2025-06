A- A+

Futebol Patrick Allan perto de quebrar seu recorde de gols e assistências com o Náutico Meia tem 12 participações em lances que terminaram com a bola na rede, mesmo número de 2024

Autor de um dos gols na vitória do Náutico por 2x1 para o Maringá, nos Aflitos, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Patrick Allan igualou a marca de participações a gols com a camisa do Timbu que tinha obtido na temporada 2024. Já são 12 ao todo em 2025, somando assistências e bolas na rede.





“Eu fico muito feliz de, com um pouco menos de jogos, já ter atingido a meta do ano passado. Isso me motiva mais a crescer, trabalhar, melhorar ainda mais os números. Agora é continuar trabalhando para aumentar (as participações). Prefiro fazer boas assistências para colaborar com a equipe e ajudar a todos”, afirmou.

Ao todo, Patrick Allan deu sete passes para gols e balançou as redes cinco vezes. Além do Maringá, o meia também marcou diante de Central, Santa Cruz, Afogados e América-RN. O feito do jogador foi alcançado com 30 partidas disputadas com a camisa do Náutico em 2025. No ano passado, ele atingiu a mesma marca com 39 duelos, tendo seis assistências e seis gols.

Com ajuda de Patrick Allan, o Náutico conseguiu se aproximar da zona de classificação ao quadrangular final da Série C. O Timbu está em nono lugar, com 12 pontos. “A gente encostou ali no G8. Acho que as equipes vão olhar de forma diferente para a gente. Foi uma vitória importante, contra uma equipe muito qualificada. Isso dá confiança para a gente seguir trabalhando, lutando para conquistar os nossos objetivos”, frisou.

O Náutico volta a campo no dia 29 de junho, contra o Tombense, em Tombos, pela 10ª rodada da competição. A equipe mineira está em 13º, com 11 pontos. “Temos de ter a mesma postura e determinação para vencer. Fazer o que a gente já vem fazendo, de forma bem feita, para conquistar os três pontos”, declarou.

