Patrick Allan projeta Afogados mais fechado em jogo pelas quartas de final do Pernambucano

A- A+

Pela segunda vez na temporada, Náutico e Afogados vão se enfrentar. Na primeira, no Vianão, o Timbu venceu por 1x0, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. O reencontro agora é por uma etapa adiante, nas quartas de final, nos Aflitos, na sexta (1º). Autor do gol da vitória perante a Coruja no embate anterior, o meia Patrick Allan projeta uma postura diferente do adversário para o duelo seguinte.



“Será um jogo totalmente diferente do que foi lá. É uma partida única. Acho que eles vão vir para cá para se defender. Um jogo truncado, fechado. Eles não vão se expor, jogando por uma bola. Espero que, como no primeiro jogo, eu consiga ajudar a equipe novamente com gols, ajudando a classificar para a semifinal”, afirmou.



Patrick Allan, inclusive, também marcou o gol da vitória do Náutico por 1x0 diante do Sport, nos Aflitos, no Clássicos dos Clássicos válido pela última rodada da primeira fase. Em ambos os casos, chamou atenção a qualidade de finalização do meia. Uma com mais força, diante do Afogados, e outra com mais jeito, perante o Leão.



“Procuro treinar para aprimorar. É uma das minhas características. Eu me cobro bastante. Isso já ajudou o Náutico em alguns jogos e tomara que continue assim. Sendo bonito ou não, saindo os gols é o mais importante”, apontou.

Veja também

FUTEBOL Jogos de Náutico e Santa Cruz no Campeonato Pernambucano contarão com auxílio de árbitro de vídeo