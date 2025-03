Patrick Allan reassume posto de protagonista no Náutico

A- A+

Nas últimas duas vitórias do Náutico na temporada, contra Vitória e América-RN, o meia Patrick Allan teve papel decisivo. O camisa 20 deu assistências para os dois gols no triunfo alvirrubro por 2x0, pela Copa do Brasil, e balançou as redes na conquista por 1x0 diante dos potiguares, pela Copa do Nordeste. Sequência que fez o jogador retomar o papel de protagonista do Timbu.

A importância de Patrick Allan no Náutico cresceu após o clube perder o artilheiro Paulo Sérgio nas últimas partidas - o centroavante se recupera de uma fratura no dedo do pé direito e só deve voltar no início da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o meia intercalando o posto de garçom e goleador, o Timbu se manteve vivo na Copa do Nordeste e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.

Ao todo, em 2025, Patrick Allan tem três assistências e quatro gols marcados em 18 jogos, sendo 16 como titular. Números que aproximam o meia do desempenho de 2024. No ano passado, o atleta marcou seis vezes e deu quatro passes para gol.

O próximo compromisso do Náutico em 2025 será dia 11 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa, na estreia da Série C. O Timbu ainda aguarda a definição da data em que enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Os pernambucanos também aguardam para saber quem será o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio, em modelo de ida e volta, diferente das etapas anteriores.

No pote 2, o Náutico jogará contra uma das equipes do pote 1. São elas: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, RB Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico.

