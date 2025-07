Patrick Allan sente dores musculares e desfalca o Náutico para partida contra o Guarani

A- A+

O Náutico entra em campo logo mais para o duelo contra o Guarani, às 17h, no Brinco de Ouro, em Campinas, sem o meia Patrick Allan como opção para o banco de reservas.



O Timbu informou que o jogador sentiu dores musculares e não viajou com a delegação para a cidade paulista.



Segundo o alvirrubro, o atleta realizou exame de imagem e nenhuma lesão foi constatada. O clube informou, no entanto, que foi apontada “uma pequena inflamação no tendão do músculo adutor da coxa direita”.

Presença constante no meio-campo alvirrubro, Patrick Allan vem perdendo espaço na equipe do técnico Hélio dos Anjos e não foi titular nos últimos dois jogos disputados pela Série C.



Para a vaga, o treinador utilizou Marquinhos no empate sem gols contra o Fluminense. Patrick Allan entrou no segundo tempo, no lugar de Vinícius. Já na vitória contra o Caxias por 2 a 0, ele substituiu Lucas Cardoso e esteve 16 minutos em campo.



Na temporada 2025, o meia fez 34 jogos e marcou 5 gols pela camisa alvirrubra.

