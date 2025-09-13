Patrick Allan teve uma lesão articular e deverá desfalcar o Náutico na fase decisiva, diz treinador

A- A+

Durante coletiva de imprensa após a derrota por 2x0 em para o Guarani, neste sábado (13), nos Aflitos, o treinador do Náutico Hélio dos Anjos revelou que o meia Patrick Allan sofreu uma lesão articular e deverá ser um grande desfalque da equipe alvirrubra na segunda e decisiva fase da Série C.



"Foi contusão articular, e isso não tem como controlar de jeito nenhum. Você tenta controlar as contusões musculares, porque se você sente que deu um sinalzinho, você diminui carga. Agora, contusão articular, como foi do próprio Lucas [Cardoso] e foi hoje do Patrick, não. Achei que o Patrick tinha sido muscular, mas não foi", lamentou.



Artilheiro isolado do Timbu na temporada com sete gols — um a mais que Paulo Sérgio e Marco Antônio - Patrick Allan tem a marca de 6 participações diretas em gols no ano, sendo o líder no quesito do elenco alvirrubro.

"Ele teve um problema nos ligamentos internos do joelho. E preocupa, preocupa para a competição e isso é muito duro", detalhou Hélio dos Anjos.



Alternativas

"Não posso falar abertamente o que vai acontecer, mas posso dizer que o Lucas [Cardoso] já tá no nível no nível bom. Começando a ficar bom. O Lucas essa semana, quando ele começou fazer o retorno dele, andou sentindo umas dores, que ele chegou a chorar, coisas no futebol. Um dia, terça-feira ele estava lá chorando dentro do departamento médico, chateado demais, estava sentindo uma dor. Na quarta-feira à tarde, ele estava chorando. Na quinta-feira, ele fez um trabalho, sentiu-se bem, foi embora. O problema dele hoje era esse, ele não teria condições na parte física", revelou.

"Mas graças a Deus, ontem mesmo acompanhei o Lucas, e vi o Lucas muito solto, muito bem no trabalho, mas ele iniciou a semana totalmente fora e estava até preocupado, achando que o Lucas ia se perder emocionalmente, mas redeu bem", contou.



"Eu gosto muito do Vitinho. Eu acho que o Vitinho é um jogador, meia cerebral. É um jogador que tem aquela jogada que ele colocou o Sam na frente do gol, que o goleiro defendeu, se eu não me engano. O Vitinho é muito disso. Agora, o Vitinho também é o primeiro jogo, né? O Vitinho joga mais entre linhas do que o Patrick. Como ele é muito miúdo, ele ele flutua bem nos lados do campo. E o Allan, ele chega um pouco mais por trás, são características diferentes", avaliou.

O Náutico enfrenta a Ponte Preta, no sábado (20), as 17h, nos Aflitos.

