Futebol Patrick cita entrosamento com Igor Pereira é vê disputa sadia por espaço no meio-campo do Náutico Jogadores foram apresentados na última quinta (21), reforçando o Náutico para a temporada 2024

Em um processo de reformulação, com um grupo montado praticamente do zero, criar entrosamento entre os atletas é um dos principais desafios de um técnico. Nesse cenário, ter jogadores que já atuaram juntos pode ser um diferencial. No caso do Náutico, o exemplo está no meio-campo. O volante Igor Pereira e o meia Patrick Allan jogaram no Pouso Alegre-MG e agora reeditam a parceria no Timbu.





"Acho que isso vai facilitar nossa vida (já ter jogado juntos). Deu certo no Pouso Alegre e tem tudo para dar certo no Náutico. Isso vai nos ajudar no dia a dia e nos jogos", afirmou Patrick. "Sempre acompanhei o Náutico desde que comecei a ver futebol. É um gigante do Nordeste, um clube de massa, de camisa. Estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vamos ter sucesso em 2024", completou.



O meia também destacou a concorrência no setor, que também tem nomes como Lorran, Wendel Lessa e Marco Antônio."A disputa é sadia. Cada um vai ocupando seu espaço. Com certeza o Allan Aal (treinador) está preparado para encaixar quem estiver melhor no perfil da equipe”, frisou.

