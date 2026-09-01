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Sport Patrick de Paula minimiza críticas em apresentação no Sport: "Não vim aqui à toa" Jogador afirmou que precisa aprimorar forma física para estrear pelo Leão

Último reforço anunciado pelo Sport, o volante Patrick de Paula foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (1º), no CT José de Andrade Médicis. As perguntas foram poucas, mas suficiente para o jogador tirar as dúvidas do torcedor em relação à sua chegada.

A começar pela parte física, o novo camisa 7 da Ilha do Retiro foi sincero ao afirmar que ainda busca sua condição física ideal. A última vez que Patrick de Paula entrou em campo foi em 29 de abril, quando ainda vestia a camisa do Remo, clube que deixou no fim de junho.

"Todo mundo sabe que fiquei um tempo sem jogar, mas isso daí a gente ganha com questão de tempo, de jogo, de treino. O mais importante para mim agora é estar bem fisicamente, bem mentalmente, porque para mim futebol é controlado pela cabeça", iniciou o jogador.

"Quero dizer que estou preparado e estou me preparando ainda mais para fazer o que mais amo, que é jogar futebol e poder contribuir para ajudar o clube Sport", prosseguiu.

Diante da desconfiança que paira sobre o torcedor, Patrick de Paula se mostrou tranquilo. Otimista, o cabeça de área salientou que com o passar do tempo as críticas atuais serão transformadas em elogios.

"Eu já percebi que quando meu nome é falado no futebol, sempre tem um burburinho. Mas eu sei muito bem da pessoa que sou, da personalidade que tenho. Sei do meu potencial e do meu caráter. Os de fora podem falar o que quiser, pois estou convicto do que vim fazer aqui, do trabalho que vim demonstrar", enfatizou Patrick.

"É chato ouvir coisas que não são (verdade), mas ninguém está preparado para o que eu posso viver aqui, pelo que eu vou viver aqui. Não vim aqui à toa, Deus não me botou aqui à toa, tem um propósito nisso. Depois, os mesmos que falam, vão me elogiar", completou.

Sobre o lugar do campo que pode atuar para ajudar o Sport, Patrick de Paula se mostrou aberto a jogar onde o técnico Gilmar Dal Pozzo achar necessário. O atleta relembrou sua trajetória nas categorias de base para destacar que é um jogador multifunção.

"Na base, eu já joguei de tudo. De zagueiro, lateral, de primeiro e segundo volante, meia e atacante. Eu gosto de ajudar, quero contribuir. Gosto de vencer, não importa onde vou estar. Quero ajudar a conquistar vitórias, títulos, como foi na minha carreira. A gente ganhando é o que importa. Quero contribuir da melhor maneira, sendo feliz dentro do campo e dando alegria ao torcedor", finalizou.

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