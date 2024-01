Patrick vê jogo-treino como oportunidade de Náutico "ganhar corpo" antes da estreia no Estadual

A- A+

No próximo sábado (6), o Náutico recebe o Campinense, nos Aflitos. O jogo-treino servirá de teste final antes da estreia do clube na temporada 2024, contra o Flamengo de Arcoverde, no dia 14 de janeiro, também no Eládio de Barros Carvalho.

“Esse jogo-treino é para ganhar corpo, volume de jogo. O grupo está em um parâmetro igual fisicamente. Pegamos bastante coisa e a equipe está entendendo muito a filosofia de futebol (do técnico Allan Aal). A pré-temporada está sendo boa e temos tudo para começar o ano bem. Estamos ansiosos para estrear”, afirmou o meia Patrick Allan.

Por conta de obras nos Aflitos, o jogo-treino será de portões fechados. A tendência é que Allan Aal esboce a equipe titular que deve entrar em campo perante o Flamengo de Arcoverde. No teste passado, perante a equipe sub-20 do Timbu, os profissionais ganharam por 4x0. Um dos gols da partida foi marcado justamente por Patrick, que atuou como meia por dentro.

“Eu me sinto mais à vontade sendo meia de criação, perto da área. Na Coreia do Sul, cheguei a jogar de segundo atacante também, fazendo bastante gols. Mas também jogo pela beirada, aberto e vindo por dentro”, declarou.

Veja também

Zagallo Como Zagallo revolucionou sua posição e eternizou a seleção de 1970 num 4-3-3 que nascia