PARCERIA Patriots e CBF firmam parceria para amistoso, e equipe da NFL se anima com crescimento no Brasil Ações especiais serão realizadas no amistoso entre Brasil e França, nos EUA, no dia 26 deste mês

No próximo dia 26, a seleção brasileira entrará em campo contra a França, na última data Fifa antes da Copa do Mundo a ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O amistoso acontecerá no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough (Massachusetts), e marcará o começo da busca pelo hexacampeonato em um dos países que sediarão o torneio da Fifa. Além disso, será o primeiro passo de uma parceria estabelecida pela CBF com os donos da casa, o New England Patriots.

A franquia da NFL, a principal liga de futebol americano do planeta, receberá a seleção e os torcedores com uma série de ações a serem realizadas antes e durante a partida contra os franceses.

Na véspera do amistoso, um jantar será oferecido no próprio Gillette Stadium para jogadores atuais da seleção, lendas e dirigentes. Uma fan fest com atrações musicais também será organizada antes do jogo, no Patriot Place Plaza. Ainda haverá uma recepção VIP para convidados e influenciadores no camarote dos Patriots dentro do estádio.

— A seleção brasileira é lendária. Quando se trata de esportes, não há nada maior do ponto de vista histórico. E quando você olha para os Patriots, é mais ou menos a mesma coisa quando se fala de futebol americano. Então, para nós, fazer a parceria com a CBF era óbvio. Unir duas organizações históricas, que ganharam campeonatos (Copas do Mundo e Super Bowls), e fazer isso em um nível realmente alto, com presenças nos dois mercados, é importante — aponta Joe Dorant, diretor sênior de expansão global dos Patriots, em entrevista ao GLOBO.

Com cinco Copas, o Brasil tem a seleção mais vitoriosa de todos os tempos, enquanto os Patriots, donos de seis títulos de Super Bowl, dividem o ranking histórico com o Pittsburgh Steelers. E não é de hoje que ambas as organizações têm trabalhado próximas.

A relação entre os Patriots e a CBF teve início em 15 de outubro de 2024, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, quando a seleção venceu o Peru por 4 a 0, pelas Eliminatórias para a Copa. A parceria foi simbolizado pelo encontro entre os mascotes Canarinho e Pat Patriot. Já em 30 de maio do ano passado, a CBF promoveu um Curso Licença C para treinadores em Boston, por meio de uma parceria com o Patriots, o New England Revolution (time da Major League Soccer) e o Gillette Stadium.

— Quando conhecemos o pessoal da CBF, eles foram muito acolhedores. Já fizemos tanta coisa juntos que fazia todo o sentido eternizar isso. Para nós, essa é uma maneira incrível de começar. Eles estão vindo para a nossa casa. Vamos trazer um pedacinho do Brasil para Foxborough. Acho que esse é o ponto principal dessa parceria, que as pessoas possam vivenciar tanto a nossa cultura com o futebol americano, quanto a dos brasileiros e do futebol — reforça Dorant.

A nova parceria foi celebrada em um encontro do presidente da CBF, Samir Xaud, com Dorant e Lara Magalhães (manager do Patriots Brasil). Segundo o dirigente americano, a conversa entre as duas partes foi de alinhamento imediato.

— Tudo se resume aos nossos objetivos como organizações. Nós queremos crescer no nosso mercado, e a CBF também. Então, fazia muito sentido fazermos negócios juntos e alcançarmos novas pessoas. Não foi uma negociação. Nós simplesmente nos sentamos, conversamos um pouco e dissemos: "O que queremos fazer aqui?". E o fato de estarmos tão alinhados e termos a capacidade de ajuda, já que eles estão aqui para a Copa do Mundo, significa muito para nós. Este amistoso que é realmente o início dos esforços da CBF para conquistar outro Mundial. O fato de eles estarem vindo para a nossa casa e podermos recebê-los e fazermos parte da preparação deles, seja para ganhar ou perder, acho que é uma parte importante. Como eu disse, foi uma decisão óbvia — garante.

Presença crescente

O interesse da franquia de futebol americano pelo Brasil aumentou muito na década de 2010, mas se tornou oficial em março de 2024, quando os Patriots adquiriram direitos de exploração de marketing no país, através do chamado Global Markets Program (GMP) da NFL. Além das ações já citadas, eles também realizaram camps de flag football e cheerleading para aproximar o futebol americano de jovens.

— Em 2022, começamos a pensar em quais mercados eram importantes para nós. Como poderíamos aproveitar a popularidade já existente dos Patriots e aumentá-la ainda mais? E dois mercados nos procuraram logo de cara. Dissemos: "Temos que fazer isso na Alemanha e no Brasil". Porque tínhamos uma base de fãs muito bem estruturada, pessoas que nos viram ganhar Super Bowls por anos e começaram a prestar atenção em nós. Queríamos aproveitar isso. Finalmente, tivemos a oportunidade de interagir pessoalmente com nossos fãs brasileiros. Para nós, isso foi enorme. E queremos expandir ainda mais — garante Dorant.

O diretor lembra que praticamente desconhecia o Brasil quando os Patriots conseguiram os direitos através do programa, e que a surpresa foi grande quando assistiu ao jogo entre Philadephia Eagles e Green Bay Packers, em São Paulo, em setembro de 2024.

— Para ser sincero, eu não sabia o que esperar. Nunca tinha ido ao Brasil antes, ouvi dizer que havia paixão, que as pessoas amavam seu país, sua cultura, mas também tinham afinidade com a cultura americana, especialmente com os esportes. Mas quando cheguei lá, não acreditei. Ver os torcedores que normalmente lotam o estádio cantando pelo seu time de futebol, fazendo o mesmo para dois times da NFL que eles nunca tinham visto antes, provavelmente, foi algo especial. Como eu disse, eu não tinha nenhuma expectativa, mas significou muito, ver aquela paixão foi algo único.

— Queremos expandir, estar mais presentes, ter mais parceiros. A CBF vai ser uma parceria incrível, mas também queremos olhar para outras marcas que queiram fazer parte do que estamos fazendo. Sejam marcas sediadas nos EUA que querem expandir sua atuação no Brasil, ou marcas brasileiras que desejam se associar ao esporte americano. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer. Não vamos a lugar nenhum. Viemos para ficar. Vamos avaliar ano a ano. Mas até agora, estamos muito satisfeitos — conclui Dorant.

Após dois anos com jogos em São Paulo, a NFL chega ao Rio de Janeiro em 2026. No Maracanã, o Dallas Cowboys enfrentará um time ainda não anunciado — que não será o New England Patriots. Mesmo assim, Joe Dorant assegura que a franquia estará muito presente na semana do jogo e promete novidades:

— Não posso revelar nenhum segredo, mas estaremos no Rio. Eu queria muito que estivéssemos jogando. Infelizmente, não vamos. Mas espero que, em breve, os Patriots consigam jogar uma partida, seja em São Paulo, Rio ou outro lugar. Mas estaremos ativos. Vamos fazer coisas incríveis e temos uma equipe pronta para dar continuidade a tudo o que já conquistamos. Então, eu adoraria que os fãs brasileiros acompanhassem tudo o que estamos fazendo, acessassem nossas redes sociais (Patriots Brasil), ouvissem nosso podcast. Provavelmente, faremos sorteios de ingressos, camisas autografadas e coisas do tipo. Vamos fazer coisas muito legais — projeta.

