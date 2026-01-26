A- A+

Futebol Americano Patriots e Seahawks vencem finais de conferência e farão o Super Bowl LX Equipes se enfrentam depois de 11 anos em uma final da franquia no dia 8 de fevereiro, às 20h30

O New England Patriots e o Seattle Seahawks voltam a decidir o Super Bowl LX depois de 11 anos. Em um duelo bastante equilibrado, o New England Patriots derrotou o Denver Broncos de virada, por 10 a 7, neste domingo, em Denver, em jogo válido pela final da conferência da AFC.

Já o Seattle Seahawks venceu o Los Angeles Rams por 31 a 27 também na noite deste domingo e conquistou a Conferência Nacional da NFL.

Em um embate marcado pelo frio intenso e pela neve, os Patriots mostraram maior frieza nos momentos decisivos do encontro.

A equipe de Foxborough garantiu a vantagem graças a um field goal do kicker Andres Borregales ainda no terceiro quarto para assegurar o triunfo.

Esta será a apenas a terceira participação da história da franquia desde a despedida do histórico quarterback Tom Brady.

Na outra partida, o Seahawks teve um jogo equilibrado com o Los Angeles Rams e a partida foi definida no final. Cooper Kupp (ex-Los Angeles Rams) anotou um dos touchdowns para a sua equipe e acabou sendo decisivo para garantir a vitória da franquia de Seattle.

Este duelo entre Patriots e Seahawks será uma reedição da decisão de 2015. O duelo acontecerá no Levi's Stadium, em Santa Clara, casa do San Francisco 49ers. O evento está marcado para o dia 8 de fevereiro, um domingo, às 20h30.

