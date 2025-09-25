Qui, 25 de Setembro

Polêmica

Patrocinador e marca esportiva de Israel-Premier Tech quer mudança de nome

O caos vivido na Volta, nas quatro etapas que foram encurtadas devido às manifestações contra a equipe do milionário israelense-canadense Sylvan Adams

"Eu disse à equipe: sem mudança de nome, sem mudança de bandeira, não continuamos", declarou"Eu disse à equipe: sem mudança de nome, sem mudança de bandeira, não continuamos", declarou - Foto: Reprodução/@israelpremiertech

A Premier Tech, copatrocinadora da equipe ciclística Israel-Premier Tech, alvo dos protestos pró-Palestina na última Volta da Espanha, e a marca esportiva que equipa a formação, são pressionadas pela supressão de 'Israel' do nome, o que seus dirigentes se recusam a fazer.

O caos vivido na Volta, nas quatro etapas que foram encurtadas devido às manifestações contra a equipe do milionário israelense-canadense Sylvan Adams, gerou movimentos internos dentro da formação.

“Eu disse à equipe: sem mudança de nome, sem mudança de bandeira, não continuamos”, declarou à Cycling News o fundador da Factor, uma marca esportiva que investe na Israel-Premier Tech e que foi reunida com o próprio Sylvan Adams.

A Copatrocinadora da equipe, a multinacional Premier Tech, com sede no Canadá, também defende uma mudança de nome e uma nova imagem de marca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Israel – Premier Tech (@israelpremiertech)

“Estamos atentos à situação do cenário internacional, que mudou muito desde a nossa chegada ao WorldTour em 2017”, explicou a empresa em um comunicado.

“Nossa expectativa é que a equipe evolua para uma nova denominação que exclua o termo Israel e adote uma nova identidade e uma nova imagem de marca”, afirma a multinacional.

As comunicações foram, por enquanto, recusadas pelos responsáveis pela equipe ciclística.

“Estamos em fase de planejamento para a marca em 2026 e comunicaremos qualquer mudança potencial no momento oportuno”, respondeu a equipe em comunicado nesta quinta-feira (25).

